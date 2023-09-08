FT: Сунак переконуватиме Індію вплинути на РФ щодо війни в Україні

Прем'єр Британії Ріші Сунак на зустрічі з індійським колегою Нарендрою Моді переконуватиме, що Індія повинна закликати Росію до відповідальності за вторгнення в Україну і використати свій вплив, щоб допомогти припинити війну. Про це пише Financial Times, повідомляє Європейська правда.

Сунак, перший прем'єр-міністр Британії індійського походження, їде до Нью-Делі, щоб взяти участь у щорічному саміті G20. Це його перша поїздка до країни з моменту вступу на посаду. Очікується, що Сунак і Моді, прем'єр-міністр Індії, проведуть двосторонні переговори на полях G20 і обговорять прогрес у торговельній угоді, яку намагаються укласти обидві країни.

Напередодні поїздки Даунінг-стріт заявила, що Сунак також буде порушувати питання вторгнення Росії в Україну і заохочуватиме Моді до більш активного дипломатичного підходу.

Прессекретар прем'єр-міністра Британії заявив, що Сунак використає кожну можливість під час поїздки, щоб продемонструвати підтримку Києва з боку Великої Британії і "сприяти подальшому зміцненню глобальної підтримки".

Речник додав, що Індія, як найбільша демократія світу, має відігравати "життєво важливу роль у викритті нападу Росії на права людини і саму демократію".

"Ми будемо використовувати зустрічі з Моді або в інших місцях, щоб заохотити його використати цей вплив, щоб покласти край жорстокому вторгненню", – сказав речник.

Попри заплановані вмовляння Сунака, вважається, що уряд Індії навряд чи займе більш рішучу позицію проти Росії щодо війни в Україні.

Індія зберігала нейтралітет протягом усього конфлікту, але Моді говорив про його вплив на ціни на продовольство і сировинні товари та його наслідки для його країни та інших країн з економікою, що розвивається.

Даунінг-стріт підкреслила, що другий рік поспіль президент Росії Володимир Путін вирішив не відвідувати саміт G20, і що Сунак не посоромиться критикувати його заміну, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, "в обличчя" на вихідних.