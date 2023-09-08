Північна Корея спустила на воду субмарину з ядерною зброєю

Північнокорейське державне агентство ЦТАК повідомило про те, що Північна Корея в середу спустила на воду новий "тактичний атомний підводний човен корейського типу", повідомляє Європейська правда.

На церемонії спуску субмарини на воду був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин.

North Korea says its new submarine has nuclear attack capabilities, something it has been developing for years. Leader Kim Jong Un described the step as crucial in his efforts to build a nuclear-armed navy to counter the United States and its Asian allies. https://t.co/NMdcZvLbI3 — The Associated Press (@AP) September 8, 2023

Новий підводний човен "буде виконувати свою бойову місію як один з основних підводних наступальних засобів військово-морських сил КНДР", сказав Кім під час церемонії.

Підводний човен, названий "Герой Кім Кун Ок", ознаменує "початок нової глави у зміцненні військово-морських сил КНДР", повідомляє ЦТАК.

"Немає місця для відступу в прагненні до розширення військово-морського суднобудування, оскільки це є першочерговим завданням, яке має бути виконане в обов'язковому порядку" , – сказав Кім. ﻿

Ця заява пролунала після того, як Північна Корея заявила, що на вихідних вона змоделювала ракетно-ядерну атаку, щоб попередити Сполучені Штати про "небезпеку ядерної війни".

Ця симуляція була відповіддю на спільні військові навчання, проведені Сполученими Штатами і Південною Кореєю на початку тижня, повідомило тоді ЦТАК.

Президенти США і Південної Кореї пообіцяли посилити військову співпрацю після травневого саміту в Сеулі, а також після того, як Північна Корея провела більше десятка ракетних випробувань цього року, порівняно з чотирма випробуваннями в 2020 році і вісьмома в 2021 році.