CNN: Як Байден скористається відсутністю Путіна й Сі Цзіньпіна на саміті G20

Президент США Джо Байден, який планує відвідати саміт G20 в Індії, використає відсутність на заході лідерів Росії та Китаю, щоб покращити стосунки з країнами, що розвиваються﻿. Про це повідомляє CNN, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначається, цього року саміт G20 буде присвячений країнам, що розвиваються, та змінам клімату. Джо Байден хоче зосередитися на підтримці таких країн та на протистоянні зростаючій військовій та економічній агресії з боку Росії та Китаю.

CNN вважає, що президент США зосередиться навколо запропонованих реформ Світового банку та інших банків розвитку, а також збільшенні фінансування установ, які підтримують країни, що розвиваються. Контраст між присутністю Байдена на саміті та відсутністю китайського лідера Сі Цзіньпіна, ймовірно, дасть американському президенту можливість підкреслити прихильність США до таких країн.

"Оскільки там немає президента Китаю, участь президента Байдена буде помітною, і це дасть сигнал регіону та всьому світу, що зобов’язання США тверді, а у Китаю, ймовірно, є інша риба, яку можна смажити" , — прокоментував директор китайської програми Центру Стімсона Юнь Сунь.

Також вказується, що для Джо Байдена відсутність Сі та Путіна означає як втрачену можливість, так і відкриття, оскільки всі троє змагаються за вплив на світовій арені.

"Без Сі центральна пропозиція Байдена щодо реформування глобальних кредитних установ, таких як Світовий банк, навряд чи зустріне опір на рівні лідерів з боку Пекіна" , — прогнозує CNN.

Росію замість президента Володимира Путіна представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Саміт G20 проходитиме в Нью-Делі 9 та 10 вересня.