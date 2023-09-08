РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу, загинув поліцейський – МВС
Вранці 8 вересня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Ракета влучила в адмінбудівлю поліції, загинув поліцейський.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його словами, трьох поліцейських дістали з-під завалів, вони у важкому стані. 6 співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості.
Загалом травми отримали 25 людей, уточнив міністр.
На місці прильоту рятувальники гасять пожежу площею 200 квадратних метрів.
Також постраждали житлові будинки, що розміщені поруч. Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи, зазначив Клименко.