В Україні новий рекорд видобутку газу за останні три роки

З початку 2023 року добовий видобуток газу державної компанії "Укргазвидобування" зріс на 3,31 млн куб. м. Це найвищий показник за останні три роки.﻿ Про це заявили в Групі "Нафтогаз", повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що завдяки введенню в експлуатацію з початку року 54 нових газових свердловин та збільшенню кількості сервісних операцій у серпні середньодобовий показник видобутку блакитного палива "Укргазвидобування" сягнув 3,31 млн куб. м., що є найвищим показником з червня 2020 року.