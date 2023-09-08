В Україні новий рекорд видобутку газу за останні три роки
З початку 2023 року добовий видобуток газу державної компанії "Укргазвидобування" зріс на 3,31 млн куб. м. Це найвищий показник за останні три роки. Про це заявили в Групі "Нафтогаз", повідомляє Економічна правда.
Зазначається, що завдяки введенню в експлуатацію з початку року 54 нових газових свердловин та збільшенню кількості сервісних операцій у серпні середньодобовий показник видобутку блакитного палива "Укргазвидобування" сягнув 3,31 млн куб. м., що є найвищим показником з червня 2020 року.
"Досягнуте збільшення середньодобового видобутку дасть нам можливість за підсумками року перевищити результат за два попередні роки. У складних умовах команда Укргазвидобування продовжує працювати задля забезпечення країни власними енергетичними ресурсами. Дякую колегам за професіоналізм", – підсумував т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.