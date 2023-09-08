СБУ затримала росіянку, яка коригувала обстріл Сум 7 вересня

Служби безпеки повідомила про затримання російської інформаторки, яка коригувала повітряну атаку РФ по Сумах у ніч на 7 вересня.

Про це йдеться﻿ в повідомленні СБУ.

За даними слідства, наведенням російських ракет і безпілотників займалась громадянка РФ, яка має посвідку на проживання в Україні і тривалий час мешкає у Сумах.

Після початку повномасштабного вторгнення жінка почала дистанційно співпрацювати з Головним управлінням Генштабу ЗС Росії (відомого як гру). За вказівкою воєнної розвідки РФ, затримана збирала інформацію про міські об’єкти, які вважала місцями можливого перебування українських захисників.

Для збору розвідданих вона обходила територію обласного центру нібито у власних справах або випитувала "потрібні" відомості у своїх знайомих.

Отриману інформацію фігурантка відправляла ворожій спецслужбі через месенджер у вигляді текстових повідомлень з координатами українських об’єктів.

Крім того, вона виконувала ще одне завдання російської розвідки – створення на території обласного центру власної агентурної мережі.Для цього затримана підшукувала своїх "однодумців", яким пропонувала піти на співпрацю з окупантами у війні проти України.

Затриманій повідомили про підозру, їй загрожує довічне ув'язнення.