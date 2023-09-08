МЗС вимагає у Китаю пояснень через виступ співачки в Маріуполі

Міністерство закордонних справ України закликало Китай пояснити мету приїзду китайських "гастролерів" у Маріуполь і шлях їх потрапляння в тимчасово окуповане українське місто. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, повідомляє Укрінформ.

Речник МЗС назвав прикладом повної моральної деградації виконання китайською співачкою Ван-Фан пісні "Катюша" на руїнах маріупольського драмтеатру, в якому російська армія вбила понад 600 невинних людей.

"Ба більше, за наявною інформацією, до тимчасово окупованого міста прибула група китайських блогерів. Їхній приїзд є незаконним. Він грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями", - заявив Ніколенко.

Він зазначив, що Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян у Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста.

Ніколенко також поінформував, що МЗС України ініціює заборону в‘їзду до України для всіх китайських "гастролерів".