РФ розгорнула в Криму додаткові пускові установки для "Шахедів" – Гуменюк

Росія частково налагодила власне виробництво дронів і розгорнула у Криму додаткову станцію для пускових установок. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє Укрінформ.

"Абсолютно очевидно, що Росія уже налагодила якусь частину виробництва безпілотників, оскільки зафіксовано навіть уже відповідне російське маркування на них. Також ми бачимо, що є активність вантажних бортів, які перелітають за напрямком Тегеран-Москва і Тегеран-Сімферополь" , - зазначила Гуменюк.

Вона розповіла, що останні запуски Росією дронів з території тимчасово окупованого Криму свідчать про те, що ворог розгорнув ще одну станцію чи табір там, де вони можуть собі дозволити функціонування пускових установок.

"Очевидно, що у них є потреба, аби спрямування дронів було трохи коротшим, ніж зі східного узбережжя Азовського моря, тому що вони вишукують нову тактику, як обійти системи ППО. На жаль, вони не роблять висновків з минулого, коли вони вже розгортали такі бази на території тимчасово окупованого Криму, і в них була сумна історія" , - сказала Гуменюк.

Вона нагадала, що цієї ночі ворог здійснив чергову атаку дронами на південні регіони України, під ударами могли опинитися Миколаївщина та Одещина. За результатами бойової роботи сил ППО, в тому числі повітряного командування "Південь", знищили 2 безпілотники над Миколаївщиною і 14 над Одещиною.