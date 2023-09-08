У РФ підрахували збитки від призупинення московських аеропортів через безпілотників

Зміни маршрутів літаків через атаки безпілотників у Москві (так званий "план "ковёр") призводять до додаткових витрат від 800 тис. рублів на один літак.﻿ Про це розповів гендиректор лоукостера "Победа" Дмитро Тищук, повідомляє Економічна правда.

"Якщо борт ішов у Внуково, а сів у Шереметьєво - це приблизно година польоту додаткового часу і відповідні витрати в собівартості авіакомпанії" , - сказав він.

Одна година польоту Boeing 737-800 коштує близько 750-800 тис. рублів (7,6-8,1 тис. доларів), заявив Тищук.

Таку ж оцінку, в районі $8 тис., наводить засновник сервісу забезпечення безпеки польотів RunAvia Андрій Патраков.

При цьому, як зазначає РБК, змінювати маршрути доводиться аж ніяк не між московськими аеропортами.

Так, наприклад, вранці 31 серпня через обмеження польотів з метою безпеки в аеропортах Домодєдово, Внуково і Жуковський на запасні аеродроми пішли 45 літаків. У результаті рейсам довелося приземлятися в Шереметьєво, Санкт-Петербурзі, Самарі, Казані, Ярославлі та Нижньому Новгороді.

Зазначається, що московський регіон зазнає атак безпілотників із 3 травня 2023 року - загалом їх було зафіксовано близько 25 разів.

Однак "план ковёр" оголошують набагато частіше, з превентивними цілями. Останнім часом Росавіація кілька разів на тиждень повідомляє про тимчасову зміну режиму роботи московських аеропортів. Щоразу змінювати маршрути доводиться десяткам літаків.