Росіяни атакували 10 областей з дронів, авіації та артилерії – ОВА

Упродовж доби російські загарбники здійснили атаки на 10 областей України, застосовували ударні дрони, артилерію, авіацію, били ракетами. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 п'ятниці, 8 вересня.

У Чернігівській області за добу ворог здійснив 9 обстрілів Новгород-Сіверського та Корюківського районів із мінометів та артилерії. Також зафіксовано скидання боєприпаса із безпілотника.

Вночі та вранці росіяни здійснили три обстріли громад Сумської області. Зафіксовано 14 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська та Середино-Будська громади. Вранці внаслідок удару по Сумах був зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджені понад 20 осель та вісім транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі. З-під завалів врятували жінку 1958 р.н. та чоловіка 1953 р.н. Пожежа ліквідована. Роботи тривають.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння Сумщини. Зафіксовано 133 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська громади.

У Краснопільській громаді пошкоджено адмінбудівлю, лінію електропередач, приватний будинок, мотоцикл, гараж, дитсадок, магазин. У Шалигинській громаді пошкоджено домогосподарство. У Миропільській громаді пошкоджено вежу мобільного оператора.

У Дніпропетровській області вночі росіяни поцілили по Покровській сільській громаді в Нікопольському районі, били з важкої артилерії. Пошкоджене транспортне підприємство.

Вчора з артилерії загарбники тричі били по Нікополю, а також вдарили по Марганецькій громаді. Осколкові поранення дістали 52-річна жінка та 57-річний чоловік. Горів приватний будинок. Пошкоджені 8 осель, 5 господарчих споруд та автомобіль, дві лінії електропередач.

Надвечір російська армія обстріляла Покровську громаду Синельниківського району. Спалахнула пожежа.

Зранку війська РФ здійснили ракетний удар по Запоріжжю. Поранений чоловік. За минулу добу зафіксовано 93 обстріли 29 населених пунктів Запорізької області. Ворог вдарив ракетами по Широкому і Трудовому, обстріляв із РСЗВ Червоне, здійснив шість атак БПЛА по Комишувасі, Новодарівці, Малинівці, Чарівному й Кам'янському, а також поцілив шістьма авіаснарядами по Оріхову і Роботиному.

78 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Левадного, Темирівки, Білогір'я, Степногірська, П'ятихаток, Приморського, Степового, Плавнів та інших населених пунктів на лінії вогню. Внаслідок ракетного удару по Приморському загинула 54-річна жінка. Надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

У Харківській області вночі ворог обстріляв село Кучерівка Куп'янського району, пошкоджено приватний будинок. Також війська РФ обстріляли село Петропавлівка Куп'янського району. З пораненням був госпіталізований чоловік віком 68 років.

На Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаційного удару в районі села Гранів Харківського району. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди Богодухівського району, Ветеринарне Харківського району, Вовчанськ, Бударки, Гатище, Огірцеве Чугуївського району. На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки в районі Синьківки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кучерівка, Табаївка.

Внаслідок удару дрона по приватному будинку у селі Гранів Харківського району з осколковим пораненням була госпіталізована жінка віком 77 років. В районі села Мосьпанове Чугуївського району на вибуховому пристрої підірвався вантажний автомобіль. 25-річний водій та 20-річна пасажирка госпіталізовані у важкому стані. Між Барвінковим і Червоним Ізюмського району під час роботи в полі трактор наїхав на вибуховий пристрій, 42-річний тракторист був госпіталізований.

У Луганській області росіяни декілька разів безуспішно атакували в напрямку Новоєгорівки. Авіацію ворог застосовував поблизу Білогорівки та західніше Діброви, з артилерії бив по Невському та Білогорівці. За добу армія РФ здійснила 149 обстрілів Луганщини, випустила 543 снаряди.

У Донецькій області під ворожим вогнем перебували Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, Курдюмівка, Щербинівка, Іванівське, Кліщіївка, Новоселівка Перша, Новоукраїнка, Соловйове, Шахтарське. Пошкоджено 18 приватних житлових будинків, адмінбудівлю, ЛЕП, відділення поліції. На Донеччині за добу шестеро людей зазнали поранень.

У Донецькій області російські війська за минулу добу 28 разів обстріляли Вугледар, також під вогнем ворожої артилерії і "Градів" була Пречистівка, повідомила Донецька ОВА. "На Волноваському напрямку зруйновано будинок у Новоукраїнці, під вогнем артилерії і "Градів" Пречистівка, 28 разів обстріляний Вугледар" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Донецькому напрямку одна людина була поранена в Авдіївці, ще одна - в Первомайському Очеретинської громади. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Катеринівка.

На Горлівському напрямку пошкоджено сім будинків у Щербинівці і три в Торецьку. У Часовоярській громаді - чотири приватні будинки, одну господарчу споруду і одну промислову будівлю. У Соледарській громаді під вогнем були Міньківка і Роздолівка.

В ОВА додали, що на Лисичанському напрямку загарбники з РСЗВ обстріляли Званівську громаду: у Званівці зруйновано два будинки, ще чотири пошкоджено; у Переїзному зруйновано три будинки та шість пошкоджено. У Торському Лиманської громади зруйновано будинок, ще один будинок пошкоджено у Сіверську.

У Миколаївській області вчора агресори завдавали ударів протитанковими керованими ракетами по акваторії Очаківської громади. Вчора ввечері артилерійські обстріли фіксувалися по відкритій території населених пунктів Куцурубської громади.

Вночі ворог атакував Одеську область групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Усього зафіксовані пуски 20 дронів у напрямку Одещини. Знищено 16 Shahed-136/131 у межах Одеської та Миколаївської областей.

По Херсонській області за добу загарбники здійснили 62 обстріли, випустили 281 снаряд, з них по Херсону — три артилерійські обстріли (7 снарядів). Росіяни поцілили у райони 23 населених пунктів. Вчора ворог атакував Одрадокамʼянку. Загинув 50-річний чоловік. Травмовані двоє чоловіків віком 58 та 46 років.