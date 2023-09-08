У Раді пояснили, кому з жінок можуть заборонити виїзд

Обмеження на виїзд за кордон будуть стосуватися лише тих жінок, які будуть мобілізовані, а не всіх, хто стоятиме на військовому обліку.﻿ Про це заявив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Що стосується обмеження на виїзд за кордон для військовозобов'язаних жінок, то таке обмеження буде стосуватися виключно жінок, які вже мобілізовані, відповідно до тих чи інших мобілізаційних завдань. Оскільки ці жінки, набувши статусу військовослужбовців, набувають відповідні права та обмеження" , - зазначив Веніславський.

Щодо жінок, які будуть поставлені на військовий облік - наразі, за його словами, жодних обмежень у їхньому виїзді немає і це питання не розглядається.

Нардеп наголосив, що й зараз є жінки, які стоять на військовому обліці й жодних обмежень у виїзді за кордон для них не встановлено.

Військовий облік для жінок

Нагадаємо, в жовтні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільний військовий облік жінок. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, повинні обов'язково прийматися на облік військовозобов'язаних.

Як заявив представник президента в Раді Федір Веніславський, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов’язковому військовому обліку. З 1 жовтня 2023 року такі жінки мають з’явитися до ТЦК і пройти всі необхідні процедури.