Окупанти кинули всі сили для прориву на Лиманському напрямку – речник ЗСУ
Російські окупанти створили ударний кулак для прориву в районі Новоєгорівки на Лиманському напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш, повідомляє Ліга.net.
За його словами, росіяни продовжують готувати штурмові підрозділи, аби прорвати українську оборону на ділянці Куп'янськ-Лиман.
Минулої доби там було 554 обстріли, п'ять бойових зіткнень, ворог атакує у районах Новоєгорівки та Синьківки.
Знищено 101 окупанта, два танки Т-72, гармати Д-20 та Д-30.
"На Новоєгорівку противник кинув всі сили, зробив ударний кулак на цьому напрямку. Ми робимо все, щоб не дати їм прорватися. Вони збирають підрозділи із залишків раніше розбитих з'єднань. У штурмовики переводять навіть зв'язківців. Основний акцент на живу силу", — сказав Євлаш.