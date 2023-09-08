Окупанти кинули всі сили для прориву на Лиманському напрямку – речник ЗСУ

Російські окупанти створили ударний кулак для прориву в районі Новоєгорівки на Лиманському напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш, повідомляє Ліга.net.

За його словами, росіяни продовжують готувати штурмові підрозділи, аби прорвати українську оборону на ділянці Куп'янськ-Лиман.

Минулої доби там було 554 обстріли, п'ять бойових зіткнень, ворог атакує у районах Новоєгорівки та Синьківки.

Знищено 101 окупанта, два танки Т-72, гармати Д-20 та Д-30.