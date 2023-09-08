Через блокаду українського зерна 250 млн людей загрожує голод – ЄС

Росія має припинити блокаду та обстріли українських портів, оскільки російська блокада українського зернового експорту на світовий ринок ставить під загрозу голоду життя принаймні 250 мільйонів людей у країнах, що розвиваються.﻿ Про це у Нью-Делі, під час пресконференції перед початком зустрічі G20, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє Укрінформ.

"Просто зараз Росія продовжує атакувати суверенну державу – Україну, вбиваючи людей, руйнуючи її міста. Тому ЄС продовжуватиме рішуче підтримувати Україну та здійснюватиме дедалі жорсткіший тиск на Росію. Кремлівська війна уражає життя далеко за межами України, включно із Південною Азією. Понад 250 мільйонів людей постають перед гострою продовольчою небезпекою" , - сказав Мішель.

Він зауважив, що Кремль, здійснюючи навмисні атаки на українські порти, позбавляє мільйони людей по всьому світу того продовольства, якого вони відчайдушно потребують.

"Це відверто скандальна ситуація, коли Росія після знищення Чорноморської зернової ініціативи блокує та атакує українські морські порти. Це має припинитися, кораблі повинні мати вільний доступ до Чорного моря та доставити, з ініціативи Антоніу Гуттереша та ООН, 32 мільйони тонн (українського зерна – ред.) на ринок, особливо – у країни, що розвиваються. У цьому контексті пропозиція Кремля надати 1 мільйон тонн зерна для Африки є абсолютно цинічною" , - наголосив президент Європейської Ради.

Він нагадав, що зі свого боку ЄС нарощує зусилля, щоб надати українському продовольству альтернативні експортні шляхи. За словами Мішеля, через «коридори солідарності», які були організовані з ініціативи ЄС через сухопутний кордон України, на цей час вдалося експортувати 41 мільйон тонн українського зерна.