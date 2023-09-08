У Румунії посилять захист населення поблизу портів на Дунаї

У п'ятницю румунський Національний комітет з надзвичайних ситуацій прийняв рішення посилити заходи захисту населення в районах поблизу українських портів на Дунаї, які обстрілюються Росією, повідомляє Європейська правда.

Рішення комітету уповноважує Міністерство національної оборони визначити райони на румунському березі Дунаю, навпроти українських портів Рені та Ізмаїл, які бомбардуються росіянами, де мають бути запроваджені заходи захисту населення.

Серед заходів із захисту населення – розсилання повідомлень Ro-Alert в районах, де буде виявлено ризик падіння "елементів, що належать до засобів ведення бойових дій, які використовуються в конфлікті".

Окрім оповіщення населення повідомленнями Ro-Alert, повітові інспекції з надзвичайних ситуацій проінструктують місцевих жителів у районах, що постраждали від конфлікту, як діяти в таких ситуаціях.

У населених пунктах Плауру та Кеаталчіой, а також в інших населених пунктах, будуть побудовані укриття.

Нагадаємо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.

Президент Румунії Клаус Йоганніс після цього заявив про необхідність термінового розслідування та що у разі підтвердження, що це фрагменти "Шахеда", Румунія вважатиме ситуацію "абсолютно неприйнятною".