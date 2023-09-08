Розвідка Британії стежитиме за Чорним морем – Сунак

Розвідка Великої Британії стежитиме за діями Росії у Чорному морі, щоб окупанти не могли атакувати цивільні судна. Про це заявив британський прем'єр-міністр Ріші Сунак, цитує його Sky News, повідомляє Ліга.net.

За його словами, Лондон вживе низку заходів, які допоможуть світу у боротьбі із "зерновою зброєю" диктатора Володимира Путіна.

"Британія використовуватиме воєнну розвідку та спостереження для відстеження активності Росії в Чорному морі, щоб запобігти будь-яким російським ударам по цивільних судах, що перевозять зерно" , — сказав Сунак.

Він зазначив, що його країна також проведе міжнародний саміт із продовольчої безпеки.

Британська газета The Daily Telegraph пише, що авіація країни захищає вантажні судна, які перевозять зерно з України. В останні тижні британські літаки патрулюють Чорне море, щоб утримати Росію від завдання ударів по цивільних судах.