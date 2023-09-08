Більше половини табору ПВК "Вагнер" у Білорусі вже демонтували

У Білорусі вже демонтували понад половину табору ПВК "Вагнер" у с. Цель, роботи з розбору тривають.﻿﻿ Про це заявили в моніторинговому проєкті "Беларускі Гаюн", повідомляє Українська правда.

"У таборі ПВК "Вагнер" у с. Цель під Осиповичами триває активний демонтаж наметів, який розпочався ще 28 липня. За нашими даними, на початок демонтажу табір налічував близько 292 наметів (включно з наметами для госппотреб), а на поточний момент розібрано вже понад 160 одиниць, тобто 55%" , – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з моменту останніх супутникових знімків за 23 серпня, прибрали ще понад 60 наметів. Найактивніший період демонтажу припав на кінець серпня.

Станом на 8 вересня, табір ПВК "Вагнер" налічує близько 130 наметів, або близько 45% від початкової кількості.

"Беларускі Гаюн" нагадує, що в червні заявляли, що в Білорусь приїде 8, а то й 10 тисяч вагнерівців − відповідно табір будували з розрахунку на цю кількість.

Імовірно, намети демонтують тому, що вони виявилися непотрібними, оскільки приїхало менше найманців, ніж очікувалося.