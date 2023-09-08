Естонія пропонує запровадити заборону на торгівлю з РФ – уряд

Естонія обговорює з країнами-сусідками запровадження спільного торговельного ембарго щодо РФ, проте ідея поки не має підтримки. Про це заявили в естонському уряді, повідомляє Європейська правда.

Прем’єрка Кая Каллас сказала, що Естонія хотіла би запровадити спільне торговельне ембарго щодо Росії разом з іншими балтійськими сусідами та Фінляндією, проте поки такі переговори не мають успіху. За її словами, ключову роль у цьому питанні відіграє Фінляндія.

Каллас поки не обговорювала питання з фінським прем’єр-міністром Петтері Орпо, але планує зробити це.

З Естонії до Росії і зараз щоденно їдуть вантажі з товарами, які не потрапили під санкції, у тому числі електронікою, обладнанням, продуктами харчування. Глава МЗС Маргус Тсахкна каже, що рішення самої лише Естонії суттєво не вплине на ситуацію, але стане ударом для естонського бізнесу.

Він навів приклад, як наприкінці 2022 року уряд наказав національному залізничному оператору Operail припинити сполучення з Росією. Після цього нішу зайняв латвійський національний перевізник.

"Ми бачимо зростання тиску на користь того, щоб робити якісь більш рішучі кроки. І в Польщі, і у Литві, де наближаються вибори, з цього питання йдуть серйозні розмови" , – зазначив він.