США розслідують, як у смартфонах Huawei з'явилися нові чіпи

Уряд США розпочав офіційне розслідування щодо нового смартфону Huawei Technologies Co, в якому виявлено чіп, якого там не мало б бути, враховуючи санкції, запроваджені проти напівпровідникової галузі Китаю та безпосередньо проти компанії.﻿ Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що в мобільному телефоні Mate 60 Pro виявлено технологію, яку США прагнули не допустити до рук Пекіна. Це поклало початок дебатам у Вашингтоні про ефективність санкцій, запроваджених раніше проти напівпровідникової галузі КНР.

Чип був виготовлений китайською Semiconductor Manufacturing International Corp., яку, як і Huawei, занесено до "чорного списку" США, і їй обмежено доступ до американських технологій.

Йдеться начебто про склад 7-нанометрового процесора.

Міністерство торгівлі, яке за останні два роки запровадило низку обмежень проти Huawei й китайської напівпровідникової галузі, заявило, що працює над отриманням додаткової інформації.

"Ми працюємо над отриманням додаткової інформації про характер і склад 7-нанометрового процесора" , - заявив представник міністерства торгівлі.

Водночас американська компанія SK Hynix Inc. вже заявила, що в останньому телефоні від Huawei Technologies Co. використано також і її чіпи. З цього приводу компанія також розпочала розслідування.

Компанія каже, що йдеться пам'ять і флешпам'ять смартфона.

Обмеження щодо Huawei діють в США з 2019 року. Санкції погіршили стан справ в компанії. Однак Huawei змогла заново підняти свій бізнес, хоча і ціною значних витрат для уряду КНР.