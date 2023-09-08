iPhone 15 Pro та Pro Max можуть здорожчати на $100 – інсайдер

Згідно з прогнозами аналітика Wedbush Дена Айвза, лінійка iPhone 15 може супроводжуватися збільшенням цін на деякі моделі, повідомляє Ліга.net.

За даними Айвза, моделі iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max можуть подорожчати на $100 проти своїх попередників, тобто їхні ціни становитимуть $1099 і $1199 відповідно.

З іншого боку, iPhone 15 і 15 Plus, судячи за прогнозами, залишаться на тому ж ціновому рівні, що і їхні попередники. Айвз також вказує на можливість проведення масштабних рекламних акцій та знижок від американських операторів зв'язку в майбутні місяці з метою збільшення продажу iPhone 15.