Росія вивела свою авіацію з Білорусі – "Гаюн"

Росія вивела свою авіацію з території Білорусії. Поки там розташований лише один штурмовик Су-25. Про це заявили в моніторинговому проєкті "Білоруський Гаюн", пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За даними моніторингу, 5 серпня з аеродрому "Мачулищі" на аеродром "Сеща" (Брянська область) полетіли 11 вертольотів (4 од. Мі-8 та 7 од. Мі-24) ВКС РФ. З аеродрому "Барановичі" до РФ вилетіло 9 винищувачів Су-34 і Су-30СМ ВКС РФ.

"Більшість з гелікоптерів і літаків, які відлетіли, знаходилися в Білорусі з початку січня 2023 року, і таким чином авіаційний компонент РГВ у Білорусі перестав існувати" , - додає прес-служба.

Зазначається, що станом на 1 вересня в Білорусі знаходиться лише один штурмовик Су-25 ВКС РФ, який прилетів до "Мачулища" 25 липня та 31 серпня був передислокований на аеродром "Ліда".