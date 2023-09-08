У ЄС різко відреагували на питання про снаряди зі збідненим ураном для України

У Єврокомісії нагадали про ядерний шантаж і "голодні ігри" Кремля у відповідь на питання про те, чи не стурбований Брюссель наданням Україні снарядів зі збідненим ураном, повідомляє Європейська правда.

На щоденному брифінгу Єврокомісії журналісти попросили прокоментувати рішення Вашингтона про надання Україні снарядів зі збідненим ураном.

Речник із зовнішньополітичних питань Петер Стано нагадав, що Україна обороняється від збройної агресії Росії і бореться за своє виживання.

"Я б не турбувався про те, що союзники України надають Україні, щоб допомогти їй захищатися" , – сказав Стано.

"Я би турбувався про ядерну карту, яку Путін розігрує, насамперед на ЗАЕС, розмістивши там військових та зброю. Я переймався б тим, що Росія використовує їжу як зброю… завдаючи ударів по інфраструктурі українських річкових портів, щоб ще більш ускладнити світову продовольчу ситуацію і підігріти ціни, щоб він збагачувався за рахунок цього" , – наголосив він.

Петер Стано також нагадав, що Росія вирішила розмістити свою ядерну зброю у Білорусі.