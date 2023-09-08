Українці на окупованих територіях чинять тотальний спротив "виборам" – ГУР

Росіянам не дуже вдається імітувати "виборчий процес" на тимчасово окупованих територіях України, до того ж робити це важко в умовах тотального спротиву місцевого населення. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, повідомляє Укрінформ.

"Звичайно, що нічого спільного ця процедура із виборами не має. Навіть якщо говорити про імітацію виборчого процесу, то й вона відсутня. Самі пропагандисти це розуміють, на території Російської Федерації це теж зрозуміло. Особливо в умовах тотального опору місцевого населення – як пасивного, так і активного" , – сказав Юсов.

За його словами, левову частку інформації про ситуацію на ТОТ українські Сили оборони отримують від місцевого населення. Зокрема, про пересування, перебування, особовий склад, сили та засоби ворога.

"Величезна кількість заходів та операцій, яка втілюється у життя, робиться місцевим населенням та місцевим рухом опору. В таких умовах окупанти не почуваються у безпеці, в тому числі й завезені учасники так званого "виборчого процесу". Все, що вони можуть, – це на папері написати якісь спущені згори цифри. Не більше" , – додав представник ГУР.

До Головного управління розвідки Міноборони надходить багато інформації від жителів тимчасово окупованих територій про організацію Росією фейкових виборів, зазначив Юсов.

"Інформація активно надходить, уже використовується і використана. Частину прізвищ колаборантів, зрадників, а також окупантів, які задіяні у цих псевдовиборах, уже відпрацьовано, а частину було ліквідовано. По іншій частині ведеться робота в їхніх інтересах щодо притягнення до відповідальності та добровільній здачі українським правоохоронцям" , - сказав Юсов.

Він додав, що інформації від українського населення тимчасово окупованих територій надходить багато, і для її опрацювання потрібно чимало ресурсу.

"Пробують закидати через цю інформацію і певні елементи гри ворожі спецслужби. Це так само відпрацьовується, і певні запобіжники від цього існують. Але активна позиція українського населення на окупованій території дуже допомагає силам української безпеки і оборони" , - зазначив представник ГУР МОУ.

Юсов також повідомив, що серед окупантів є приклади психічних розладів через панічний страх перед українськими силами безпеки і оборони:

"Є нервові зриви. Це стосується переважно цивільних, які завезені з території РФ. Люди бояться ударів українських дронів. В принципі все добре у цьому плані".

Відповідно, підкреслив Юсов, дуже важливо, щоб вільні медіа до усього світу донесли усю суть та геноцидний характер дій окупаційної влади на окупованих територіях.