Зеленський вважає, що Путін убив Пригожина: "Є така інформація"

Президент України Володимир Зеленський вважає російського диктатора Володимира Путіна відповідальним за загибель засновника "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина, повідомляє Українська правда.

"Путін здувся − як людина, як політик. Він убив Пригожина − принаймні, така інформація у нас є" , – цитує президента російська служба BBC.

За його словами, для України це просто "на одного терориста менше".

Зеленський також додав, що моральний дух росіян упав, бо вони прикривалися вагнерівцями − "кидали їх уперед, їм повертатися назад було не можна".