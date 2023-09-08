Зеленський вважає, що Путін убив Пригожина: "Є така інформація"
Президент України Володимир Зеленський вважає російського диктатора Володимира Путіна відповідальним за загибель засновника "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина, повідомляє Українська правда.
"Путін здувся − як людина, як політик. Він убив Пригожина − принаймні, така інформація у нас є", – цитує президента російська служба BBC.
За його словами, для України це просто "на одного терориста менше".
Зеленський також додав, що моральний дух росіян упав, бо вони прикривалися вагнерівцями − "кидали їх уперед, їм повертатися назад було не можна".
"Я думаю, що цей захист, який прикривається життями найманців, вагнерівців, − вони це втратили. Для нас це безумовно плюс", − підсумував український президент.