Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 8,6% після дефляції 1,4% у серпні - Держстат

Споживчі ціни в Україні в серпні 2023 року знизилися на 1,4% після зниження на 0,6% у липні та зростання на 0,8% у червні, повідомляє Новое время.

Про це повідомила Держслужба статистики.

Водночас у серпні 2022 року було зафіксовано інфляцію 1,1%, тому в річному вимірі за підсумками серпня 2023 року вона знизилася до 8,6% з 11,3% за підсумками липня і 12,8% за підсумками червня.

Крім цього, Держстат у серпні другий місяць поспіль зафіксував базову інфляцію на нульовому рівні після дефляції 0,1% у червні.

З урахуванням того, що в серпні 2022 року базова інфляція становила 2,1%, у річному вимірі за підсумками серпня 2023 року вона також знизилася до 10,0% з 12,3% за підсумками липня і 13,7% за підсумками червня.

З початку поточного року інфляція в країні становила 2,5%, базова — 3,2%, уточнив Держстат.

Наприкінці липня Нацбанк України знову поліпшив прогноз інфляції на цей рік із 14,8% до 10,6%. У 2022 році інфляція зросла до 26,6% із 10% 2021 року, базова інфляція — до 22,6% із 7,9%.