Повені у Греції: кількість загиблих зросла, людей рятують з дахів

У Греції кількість загиблих внаслідок сильних повеней зросла до семи, у постраждалих районах тривають рятувальні операції, повідомляє Європейська правда.

Погодні умови нарешті покращилися, спростивши допомогу постраждалим на підтопленій Фессалійській рівнині. Рятувальники шукають заблокованих водою людей та зниклих безвісти.

На цей час підтвердили загибель сімох осіб, ця цифра може зрости.

Місцеві мешканці, які мають човни, допомагають підвозити заблокованим сусідам воду, харчі і медикаменти.

Рятувальники та військові за допомогою гелікоптерів врятували 149 людей, заблокованих на дахах, такі вильоти продовжуються.

Вода ще не досягла найвищого рівня, у місті Ларісса та довколишніх населених пунктах готуються до нових підтоплень.

Прем’єр Кіріакос Міцотакіс вранці на гелікоптері відвідав підтоплені міста Кардиця і Трікала та зустрівся з місцевою владою, а після того вирушив на зустріч координаційного штабу з реагування на стихійне лихо.

Есперти побоюються спалаху захворювань через сотні тварин, що загинули внаслідок повені.