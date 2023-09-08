Річниця деокупації: Залужний розповів, як звільняли Балаклію

Українські захисники рівно рік тому, 8 вересня 2022 року, звільнили місто Балаклія Харківської області від російських окупантів, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного у Telegram.

Залужний зазначив, що місто повернули під час першого етапу Слобожанської наступальної операції. Балаклія була важливим вузлом комунікацій на півдні Харківської області, а її деокупація дозволила нашим захисникам розвивати своє просування у бік Куп'янська.

"Наступальні дії будувалися на взаємодії танкових, механізованих та легких моторизованих підрозділів за активної підтримки далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню" , — уточнив головнокомандувач.

За його словами, після прориву ворожої оборони успішний наступ розвивали мобільні рейдові групи.