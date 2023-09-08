Зеленський заявив, що перемога України у війні буде перемогою людської моралі

У повномасштабній війні, розв’язаній Росією проти України, має перемогти людська мораль, повідомляє Новое время.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на відкритті щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії під час звернення до учасників Форуму в п’ятницю, 8 вересня.

У своїй промові президент сказав, що для багатьох у світі Україна наразі означає особистий моральний вибір і символізує «стандарт свободи, в якому люди з різних країн впізнають власні стандарти». На думку Зеленського, зараз, коли йдеться про Україну, мається на увазі моральний простір, значно ширший, ніж територія України.

"Ми захищаємося, зокрема, завдяки тому, що величезний моральний простір світу об’єднався й допомагає боронити Україну. Україну, а отже, відображення власних цінностей. І Путін атакує не лише Україну, а саме цей моральний простір, який врешті здатен притягати до відповідальності будь-яких терористів та вбивць, будь-яких агресорів" , — наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що в усьому, що лунає про Україну і про війну, є або моральна основа, або «моральний відступ чи шокуюча відсутність моралі». Якщо мораль програє, людство «може залишитися рабами таких путіних, які здатні вбивати заради своїх примх», сказав президент.