НАБУ та САП арештували майно Коломойського

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура на 2 доби наклали арешт на активи та майно олігарха Ігоря Коломойського, який вчора отримав підозру у заволодінні 9,2 мільярда гривень Приватбанку, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Як пояснили в Бюро, такий крок обумовлений необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні про привласнення коштів "Приватбанку" в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення.

На підставі постанови Директора НАБУ, погодженої керівником САП, строком на 48 годин накладено арешт на:

частки у статутному капіталі товариств, якими Коломойський володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, на понад 3 млрд грн;

майже 1 тис об’єктів нерухомості;

понад 1,6 тис транспортних засобів та суден.

Правоохоронці спрямували клопотання про накладення арешту на це майно до Вищого антикорупційного суду.

Нагадуємо:

Детективи НАБУ за погодження САП 7 вересня повідомили про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк" та п’ятьом членам організованої ним групи.

2 вересня Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Шевченківський райсуд Києва обрав олігарху Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.