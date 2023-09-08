Україна розширює ініціативу Grain from Ukraine на дунайські порти

Україна розширює міжнародну гуманітарну ініціативу Grain from Ukraine, в межах якої продовольство відправляють до країн Африки та Азії, на дунайські порти, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"Сьогодні Уряд затвердить постанову про те, що наші дунайські порти відтепер будуть залучені до надання гуманітарної допомоги у вигляді пшениці та кукурудзи країнам Африки й Азії" , - сказав він.

Шмигаль зазначив, що йдеться про ініціативу президента України Володимира Зеленського Grain from Ukraine, яка тепер буде стосуватися й дунайських портів України.

"Це наш внесок у світову продовольчу безпеку. Працюємо з ООН та іншими нашими партнерами, аби повноцінно відновити аграрний експорт з України та остаточно розблокувати наші чорноморські порти" , - додав прем'єр-міністр.

Grain from Ukraine

У листопаді 2022 року Зеленський оголосив про ініціативу Grain from Ukraine. У її межах українське продовольство відправляється до країн Африки та Азії, жителі яких страждають від голоду.

При цьому у липні цього року Росія заявила про вихід із "зернової угоди" через нібито "невиконання її умов". Країна-терорист також почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України. Після цього курсування суден стало ще більш небезпечним.

При цьому у серпні Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торговельних суден. ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії.