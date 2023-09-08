Глава МЗС Німеччини: Ракети Taurus неможливо швидко передати Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок з розумінням ставиться до бажання України отримати далекобійні ракети Taurus, повідомляє Європейська правда.

Про це вона сказала в інтерв'ю виданням Funke Mediengruppe та французькій Ouest France.

За її словами, щоб звільнити свої території та завдати удару по російських лініях постачання за лінією оборони, необхідно подолати мінний пояс, тому запит України на ракети з більшим радіусом дії є більш ніж зрозумілим.

Водночас глава німецького зовнішньополітичного відомства закликала до ретельного розгляду цього питання.

"Це не те, що можна зробити швидко – як у випадку з танками Leopard та системою протиповітряної оборони IRIS-T, адже кожна деталь має бути з'ясована заздалегідь", – наголосила Бербок.

Відповідаючи на запитання, чи слід запрограмувати крилаті ракети таким чином, щоб вони не могли досягати території РФ, вона заявила, що інші країни-партнери також ставили собі подібні питання і знайшли для них рішення.

Раніше повідомляли, що уряд Німеччини поки що не визначився, чи постачатиме Україні крилаті ракети Taurus.

Водночас в Україні впевнені, що це рішення не ухвалюватимуть "цілий рік".

Очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що канцлер Олаф Шольц – єдиний у коаліції, хто блокує постачання Україні крилатих ракет Taurus.