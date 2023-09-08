СБУ причетна до нічних вибухів на "виборчій дільниці" у Бердянську - джерела

За вибухами на території Бердянського муніципального ліцею, де ворог розташував одну з "виборчих дільниць", стоїть Служба безпеки України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють співрозмовники УП в СБУ

В ніч на п'ятницю на території муніципального ліцею пролунали два вибухи. Там окупанти розташували одну з "виборчих дільниць" для своїх псевдовиборів. Вони мали початися 8 вересня, але ця дільниця так і не відкрилася.

"Тепер окупанти істерично вирішують, як захиститися від нових "бавовн" у виконанні Служби безпеки України. На аудіо – один із керівників окупаційного "МВС РФ" на Запоріжжі інструктує підлеглих, як не потрапити у пастку другого вибуху".

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