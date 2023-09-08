Зеленський анонсував важливий оборонний пакет для ЗСУ
Президент Володимир Зеленський повідомив, що у вересні планується провести міжнародний захід, готують важливий оборонний пакет для ЗСУ, повідомляє Українська правда.
Про це говорить відеозвернення Зеленського.
"Провів сьогодні важливу підготовчу нараду щодо міжнародного заходу, який плануємо на найближчий час – на цей вересень. Деталі – трохи згодом. Готуємо для наших воїнів важливий оборонний пакет".
Зеленський також розкритикував "надто довгу санкційну паузу з боку партнерів" проти окупантів. І "надто активні спроби Росії обійти санкції:
"Дуже важливо додати рішень вільного світу, який повинен захищати себе, і захистити. І тим більше має уникнути будь-яких спроб використовувати компанії вільного світу, технології вільного світу, продукцію вільного світу, щоб воювати проти свободи".