Залужний обговорив з Каволі ситуацію на фронті та потреби української армії
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Залужний в Telegram.
"Передусім обговорили питання, що стосуються фронту. Ознайомив генерала Каволі із обстановкою на лінії зіткнення, детально з нашими оборонними і наступальними операціями.
Незважаючи на шалений спротив ворога, наші воїни продовжують рухатися вперед. Обмінялися думками щодо можливих планів противника, а також обговорили оборонні потреби української армії".
Передісторія:
- У середині серпня Залужний зустрівся на польсько-українському кордоні з високопосадовцями НАТО, щоб обговорити стратегію українського контрнаступу.
- У четвер, 7 вересня, Залужний поговорив про потреби української армії, навчання українських бійців і обстановку на фронті з начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції Тьєрі Бюркаром.