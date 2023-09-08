Шмигаль: Україна та Канада готують нову угоду про вільну торгівлю

Кабінет Міністрів на засіданні 8 вересня ухвалив проєкт розпорядження президента щодо підписання оновленої угоди про вільну торгівлю з Канадою, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, нова угода є сучасною, прогресивною та важливою для збільшення інвестицій, активізації торгівлі послугами та розвитку цифрової торгівлі.

"У торгівлі послугами ми вперше маємо угоду за принципом "відкрито все, що не зазначено в угоді" — це особливо важливо для гнучкого світу послуг, де постійно з’являються нові послуги, особливо цифрові" , — зауважив Шмигаль.

Угода також чітко визначає, що Україна поділяє з Канадою підходи до стандартів у сфері праці, довкілля, ролі малого і середнього бізнесу в торгівлі й економіці загалом.

Ще одним важливим елементом угоди є крос-кумуляція товарів. Угода передбачає, що режим вільної торгівлі поширюється на товари, які містять складові також із ЄС, Великої Британії та Ізраїлю, з якими Україна також має спільні угоди.