ЗМІ: Британські літаки захищають кораблі з українським зерном від нападу РФ

Літаки королівських ВПС останніми тижнями – після російських атак – захищають вантажні судна, що перевозять зерно з України, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

Міністерство оборони Британії активізувало свою діяльність після того, як РФ почала атакувати зернову інфраструктуру в липні, після скасування "зернової угоди".

"Ми використовуватимемо нашу розвідку, спостереження і рекогностування для спостереження за діяльністю Росії в Чорному морі... У рамках цих операцій зі спостереження літаки ВПС Великої Британії здійснюють польоти над цим районом, щоб утримати Росію від завдання незаконних ударів по цивільних судах", – цитує видання інформацію з Даунінг-стріт.

Про це стало відомо після того, як уряд Великої Британії оголосив про проведення в листопаді міжнародного саміту з продовольчої безпеки, що покликаний з'ясувати "причини відсутності продовольчої безпеки та недоїдання".

Нагадуємо:

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Росія має припинити блокаду й обстріли українських портів, оскільки блокада експорту українського зерна ставить під загрозу голоду життя близько 250 млн осіб у країнах, що розвиваються.