Зеленський про переговори з Путіним: не можна вести діалог із брехуном

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливість переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, заявив, що вести діалог із брехуном не можна, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє CNN.

"Коли ви хочете прийти до компромісу або діалогу з кимось, ви не можете зробити це з брехуном" , — сказав український лідер.

Зеленський також нагадав, як загинув ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин, якого імовірно ліквідували за наказом Путіна. Приклад Пригожина, за словами Зеленського, показує, що відбувається, коли хтось намагається укласти угоду з Путіним.

Український лідер нагадав і про інші країни, на які також раніше напала Росія.