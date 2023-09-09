ЗМІ: США можуть передати Україні ATACMS у новому пакеті допомоги

Адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, все ж таки передасть Україні тактичні ракетні системи дальньої дії (дальнобійні ATACMS) в рамках оборонної допомоги для відбиття повномасштабного вторгнення РФ, стверджують американські чиновники, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ABC News.

За словами одного з чиновників із доступом до планів допомоги у сфері безпеки Штатів, "вони (ракети ATACMS) наближаються".

При цьому він додав, що, як зазвичай відбувається у подібних питаннях, такі плани можуть бути змінені до офіційного оголошення.

У публікації також наводиться заява іншого американського чиновника про те, що питання передачі Україні цих ракет - "на столі" та, ймовірно, вони будуть включені до майбутнього пакету допомоги в галузі безпеки.

Також офіційна особа зазначила, що остаточного рішення ще не було ухвалено. За словами урядовця, можуть пройти місяці, перш ніж Україна отримає ракети.

Ракетні ATACMS для України

Нагадаємо, українська сторона вже з минулого року просить Штати про передачу далекобійних ракет ATACMS, здатних бити по цілях на відстані до 300 кілометрів.

Такі ракети Україна може використовувати за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS, які раніше вже передали США.

Зазначимо, що ще кілька тижнів тому голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі розповів, що президент Байден поки не дав остаточної відповіді на прохання України щодо передачі ATACMS.

Додамо, що днями міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив можливі постачання далекобійних ракет ATACMS із держсекретарем США Ентоні Блінкеном,та зазначив, що "ця опція залишається відкритою".