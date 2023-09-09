Глава Мінцифри Федоров дозволив Маску опублікувати їхнє листування

Глава Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров дозволив опублікувати своє приватне листування з главою SpaceX і Tesla Ілоном Маском у біографічній книзі мільярдера, повідомляє Новое время.

"Я офіційно даю дозвіл на публікацію своєї історії текстових повідомлень Ілону Маску у новій книзі про нього. Чесно кажучи, я з нетерпінням чекаю на книгу" , — написав Михайло Федоров.

Напередодні Financial Times писав, що Ілон Маск поділився зі своїм біографом конфіденційними повідомленнями від віцепрем'єра України з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайла Федорова, не питаючи його дозволу.

Напередодні CNN опублікував уривок із нової біографії Маска авторства Волтера Айзексона, в якому розповідається, як бізнесмен у 2022 році таємно наказав своїм інженерам відключити супутникову мережу Starlink біля узбережжя окупованого Криму, щоб зірвати атаку Сил оборони України на військово-морський флот країни-агресора Росії. Там згадувалося листування Маска з Федоровим і те, що міністр просив мільярдера відновити зв’язок, а також розповідав йому про можливості цих дронів. Видання The Washington Post також опублікувало фрагмент їхньої переписки.

Маск пізніше заявив, що не відключав Starlink біля узбережжя Криму, але відмовився активувати там мережу.

Федоров розповів FT, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну часто і довго листувався з Маском. Після скандального твіта мільярдера, в якому він викладав власний «мирний план» для України і країни-агресора, український міністр відправив йому повідомлення і «пояснив, що він неправий, що ми тут як би боремося за свою незалежність».