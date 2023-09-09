FT: КНДР готова укласти угоду з Росією про постачання зброї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готовий укласти з російським диктатором Володимиром Путіним угоду щодо постачання зброї, повідомляє Українська правда.

Про це пише Financial Times із посиланням на оцінки експертів.

"Наразі незрозуміло, що передбачатиме угода між Північною Кореєю та Росією. Пхеньян може запропонувати боєприпаси, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети малої дальності – усе це допоможе Москві відбити контрнаступ Києва".

FT зазначає, що у відповідь Москва могла б запропонувати зерно, нафту і військові технології, а також валюту як оплату.

Крім того, ідеться в публікації, у такий спосіб Росію також можна схилити до надання Північній Кореї "високочутливих військових технологій", які можуть посилити загрози з боку КНДР Кореї та Японії.

"Співпраця між Росією та Північною Кореєю може вийти за межі угод зі звичайними озброєннями та продовольчої/енергетичної допомоги, можливо, до передових технологій для супутників, атомних підводних човнів і балістичних ракет" , – наводить слова експертів видання.

Нагадаємо:

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що очікувана зустріч між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і президентом Росії Владіміром Путіним для надання військової підтримки Москві у її агресії проти України стане "великою помилкою".

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що лідер Кім Чен Ин планує цього місяця відвідати Росію, щоб зустрітися з Путіним і обговорити можливість постачання РФ більшої кількості зброї для війни в Україні.