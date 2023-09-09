ЗМІ: У Марокко стався потужний землетрус, загинули сотні людей
На півночі Африки в Марокко стався потужний землетрус у горах Високого Атласу магнітудою 6,8 балів. В результаті було зруйновано велику кількість будівель, а кількість жертв становила кілька сотень, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Al-Arabiya та Reuters.
За даними Міністерства внутрішніх справ країни, внаслідок землетрусу, що стався в п'ятницю пізно ввечері в кількох регіонах Марокко, загинуло щонайменше 296 людей.
У Геологічній службі США повідомляли, що землетрус стався на відносно невеликій глибині – 18,5 км у гірському районі Ігіл. При цьому Німецький дослідницький центр наук про Землю (GFZ) говорив, що воно відбулося на глибині 27 км і спочатку оцінив магнітуду в 7 балів.
Найближчим до епіцентру підземних поштовхів виявився Марракеш (70 км. від Ігіла). Там у районі старого міста, яке є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, обрушилися деякі будівлі.
Місцеве телебачення показало кадри мінарету мечеті з уламками, що лежали на розбитих автомобілях.
Як поінформував місцевий чиновник, більшість смертей громадян сталася у важкодоступних гірських районах.
У цьому районі Марракеша обвалилися багато будинків. На місцях події ведуться роботи з розбору завалів.
Руйнівні землетруси у 2023 році
Нещодавно у східній китайській провінції Шаньдун стався землетрус магнітудою 5.5 балів за шкалою Ріхтера. Внаслідок чого 6 серпняруйнування отримали 126 будівель, і понад двадцять осіб отримали поранення.
Також у серпні у столиці Колумбії Боготі стався землетрус магнітудою 6,3, внаслідок якого загинула людина та були руйнування.
Нагадаємо, що найстрашніший землетрус із величезною кількістю жертв стався взимку в Туреччині. Там у лютому біля міста Газіантеп із населенням понад 1 млн осіб стався землетрус магнітудою 7,8 бала. Через землетрус загинуло понад 50 тисяч людей.