ЗМІ: У Марокко стався потужний землетрус, загинули сотні людей

На півночі Африки в Марокко стався потужний землетрус у горах Високого Атласу магнітудою 6,8 балів. В результаті було зруйновано велику кількість будівель, а кількість жертв становила кілька сотень, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Al-Arabiya та Reuters.

За даними Міністерства внутрішніх справ країни, внаслідок землетрусу, що стався в п'ятницю пізно ввечері в кількох регіонах Марокко, загинуло щонайменше 296 людей.

У Геологічній службі США повідомляли, що землетрус стався на відносно невеликій глибині – 18,5 км у гірському районі Ігіл. При цьому Німецький дослідницький центр наук про Землю (GFZ) говорив, що воно відбулося на глибині 27 км і спочатку оцінив магнітуду в 7 балів.

Найближчим до епіцентру підземних поштовхів виявився Марракеш (70 км. від Ігіла). Там у районі старого міста, яке є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, обрушилися деякі будівлі.

Місцеве телебачення показало кадри мінарету мечеті з уламками, що лежали на розбитих автомобілях.

Як поінформував місцевий чиновник, більшість смертей громадян сталася у важкодоступних гірських районах.

How can MSM say "no immediate reports of damage" Це mosque near the famous Jamaâ El Fnaa square in #Marrakech . #Morocco #Maroc pic.twitter.com/W4HXiCwamM— Volcaholic (@volcaholic1) September 8, 2023

First death toll from #Morocco #Earthquake : - Al Haouz: 94 dead - Chichaoua: 6 dead - Azilal: 5 dead - Marrakech: 4 dead - Ouarzazate: 4 dead - Agadir: 2 dead Total: 115 dead, expected to rise pic.twitter.com/aEA9aVvZTa— Jaya Mishra (@anchorjaya) September 9, 2023

More images the damage after the 6.8 earthquake that shook Maroko #Marrakech #Maroko #Maroc #earthquake #breakingnews #breaking #LatestUpdate pic.twitter.com/BegV6Kmzie — mishikasingh

У цьому районі Марракеша обвалилися багато будинків. На місцях події ведуться роботи з розбору завалів.

Руйнівні землетруси у 2023 році

Нещодавно у східній китайській провінції Шаньдун стався землетрус магнітудою 5.5 балів за шкалою Ріхтера. Внаслідок чого 6 серпняруйнування отримали 126 будівель, і понад двадцять осіб отримали поранення.

Також у серпні у столиці Колумбії Боготі стався землетрус магнітудою 6,3, внаслідок якого загинула людина та були руйнування.

Нагадаємо, що найстрашніший землетрус із величезною кількістю жертв стався взимку в Туреччині. Там у лютому біля міста Газіантеп із населенням понад 1 млн осіб стався землетрус магнітудою 7,8 бала. Через землетрус загинуло понад 50 тисяч людей.