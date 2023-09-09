ОВА: Окупанти за добу обстріляли Херсонщину 59 разів, вбили 3 людей

За минулу добу російські загарбники поливали вогнем Херсонську область 59 разів, по самому Херсону випустили 5 снарядів, вбили 3 людей, 8 поранили, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"За минулу добу противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 244 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 5 снарядів".

За словами Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію гаражного кооперативу у Херсоні, будівлю навчального закладу у Бериславському районі.

Він повідомив, що у результаті обстрілів 3 людини загинули, ще 8 - дістали поранення.