Генштаб: ЗСУ за добу знищили ще 600 окупантів та 15 танків
За минулу добу збройні сили знищили 600 російських загарбників, а з початку військової агресії кількість вбитих окупантів сягнула 268 140 військових, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 268140 (+600) осіб / persons,
- танків ‒ 4544 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8739 (+13) од,
- артилерійських систем – 5789 (+36) од,
- РСЗВ – 757 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 508 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4588 (+18),
- крилатих ракет ‒ 1455 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8298 (+34) од,
- спеціальної техніки ‒ 870 (+10).