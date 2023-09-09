Розвідка Британії: РФ перекидає під Роботине сили з інших ділянок фронту

Британська розвідка припускає, що російське командування почало перекидати під Роботине підкріплення з інших ділянок фронту, що зменшить можливості РФ вести наступальні дії, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у новому огляді Міноборони Британії про війну, який присвятили ситуації на фронті.

Розвідка констатує, що українські сили зайшли у російську багаторівневу лінію оборони, що розташована на схід від селища Роботине, і українські піхотинці продовжують поступове тактичне просування і виснажують російські сили.

Окрім того, зберігається тиск на російські позиції південніше Бахмута, де українські сили поступово просуваються між Кліщіївкою та Андріївкою.

"Дуже ймовірно, що Росія перекинула сили з інших ділянок фронту на заміну виснаженим підрозділам довкола Роботиного. Ці перекидання сил ймовірно обмежують спроможності РФ вести власні наступальні операції на інших ділянках фронту. Також ці передислокації, скоріш за все, вказують на те, що вони відчувають тиск на свої оборонні лінії, зокрема довкола Роботиного", – зазначає розвідка.

Нагадаємо, під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що Вашингтон бачить прогрес українського контрнаступу, і Штати подбають про те, щоб Україна і зараз, і в довгостроковій перспективі мала необхідну допомогу.

У розвідувальному управлінні Пентагону вважають реалістичним прорив Україною решти ліній оборони РФ до кінця року.