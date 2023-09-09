До України вперше з початку повномасштабної війни прибув голова МЗС Японії

До України прибув голова Міністерства закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса. Це його перший візит з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужбу посольства Японії в Україні.

Як писало МЗС Японії, під час свого візиту до Києва Хаясі та його український колега Дмитро Кулеба обговорять участь України у роботі міжнародної спільноти, щоб "якнайшвидше покласти край російському вторгненню".

Зокрема зазначалось, що голову МЗС Японії супроводжують керівники японських фірм, у тому числі Хіроші Мікітані, засновник та генеральний директор Rakuten Group.