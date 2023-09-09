ЗМІ: Африканський союз офіційно приєднався до групи G20

Африканський союз приєднався до групи G20. Офіційне рішення було оголошене на саміті "Великої двадцятки" в Індії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Associated Press.

Відповідну заяву на відкритті саміту зробив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

"Я запрошую представника Африканського союзу зайняти його місце як постійного члена G20" , - сказав він президенту Коморських Островів і голові Союзу Азалі Ассумані.

За словами Моді, присутні лідери повинні знайти конкретні рішення" широкомасштабних проблем, які, на його думку, пов'язані з розривом між Північчю та Півднем, прірвою між Сходом та Заходом.

Також Моді під час свого виступу згадав про війну, але не вказав, де вона триває.

"Друзі, після COVID-19 світ зіткнувся з проблемою дефіциту довіри. Війна ще більше посилила цей дефіцит довіри. Якщо ми зможемо перемогти COVID, ми зможемо перемогти і дефіцит довіри, спричинений війною" , - заявив індійський прем'єр.

Саміт G20 в Індії

Сьогодні в Індії стартує саміт двадцяти найбільших економік світу. Метою зустрічі лідерів стане обговорення важливих тем, зокрема економічних.

Ця зустріч пройде без України, проте ній присутні представники Росії та Африканського Союзу.