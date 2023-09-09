Росія викликала посла Вірменії через недружні кроки: що сталося

Росія викликала до Міністерства закордонних справ посла Вірменії Вагаршака Арутюняна на "жорстку розмову" за останні кроки Єревана, які РФ вважає недружніми, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві МЗС РФ.

В МЗС Росії заявили, що помітили у Вірменії вагання щодо подальшої участі в Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) та двосторонніх договорах з Росією, а також життєздатності домовленостей за участі Росії для нормалізації відносин з Азербайджаном.

"На цьому тлі керівництво Вірменії останніми днями вдалося до серії недружніх кроків, включно із запуском процесу ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду, поїздку до Києва дружини прем’єр-міністра Анни Акопян з передачею гумдопомоги київському нацистському режиму, проведення на вірменській території військових навчань за участі США. У зв’язку з цим до МЗС Росії викликали посла Вірменії у Москві В. Арутюняна, якому висловлено жорсткі зауваження", – заявляє Москва.

Також послу передали ноту протесту через висловлювання спікера парлаенту Симоняна на адресу речниці МЗС РФ Марії Захарової та всього відомства, та окреом обурилися затриманнями у Вірменії проросійського блогера та представника вірменської філії "Спутніка".

В МЗС РФ висловили сподівання, що Росія і Вірменія залишаються союзниками, та що Вірменія буде співпрацювати у питанні навчань по лінії ОДКБ та "мабутнього спрямування у республіку спостережної місії організації для сприяння врегулюванню між Вірменією та Азербайджаном".

Нагадаємо, нещодавно прем'єр Вірменії Нікол Пашинян назвав стратегічною помилкою те, що Вірменія у безпекових питаннях покладалася лише на Москву.

Днями він заявив про накопичення військ Азербайджану і загрозу нової ескалації.