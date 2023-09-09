SpaceX здійснила черговий запуск на орбіту супутників Starlink

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила черговий запуск супутників Starlink. Вивела на орбіту ще 22 апарати, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба SpaceX.

Ракета-носія Falcon 9 була запущена з космодрому у Флориді Сполучених Штатів Америки.

Вже через 8,5 хвилин з початку операції перший ступінь Falcon-9 повернувся на Землю й приземлився на безпілотному кораблі A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані.

Falcon 9’s first stage booster has landed on Landing Zone 1, a first for a human spaceflight mission pic.twitter.com/VhjpruRbMC — SpaceX (@SpaceX) May 21, 2023

Компанія підтвердила розгортання 22 супутників на запланованій орбіті близько через 65 хвилин.

Як повідомляє Space, сьогодні відбувся 63-й у 2023 році запуск компанії SpaceX. Наразі Starlink складається з більше ніж 4,6 тисяч діючих супутників.

Що таке Starlink?

Starlink є інноваційною платформою супутникового інтернету, проєкт якої розпочали ще у 2015 році. Перші прототипи були запущені на орбіту у 2018. Завдяки системі користувачі мають можливість отримати доступ до високошвидкісного Інтернету практично в будь-якому куточку планети.