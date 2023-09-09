Зеленський провів Ставку: говорили про захист енергетики та портів
Президент Володимир Зеленський у суботу, 9 вересня провів Ставку головнокомандувача, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Зеленський у Telegram.
"Ставка. Реалізація плану захисту енергетики та критичної інфраструктури від російських ударів із неба. Захист портів Одещини та інфраструктури "зернового коридору".
Також увагу приділили захист прифронтових територій та підготовці до зими.
Доповіді прем’єр-міністра, Міністерства енергетики, Укренерго, Укргідроенерго, НАК "Нафтогаз", Генштабу.
"Усі доручення роздані. Робота триває", - підкреслив президент.