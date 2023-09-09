Ворог намагається зробити "шахеди" менш помітними для РЛС - Ігнат

Ворог модернізував "Шахеди", щоб були менш помітними для радіолокаційних систем, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Восени ворог може здійснювати обстріли України різним озброєнням, зокрема, зенітні ракети, ракети малого радіуса дії, РСЗВ, КАБ, а також високоточні ракети, які продовжує виготовляти на своїх потужностях.

Також він додав, що Росія зараз зосередилася і на виробництві ударних дронів.

"У цьому напрямку нам також треба думати про протидію цим засобам" , – сказав Ігнат.

Також, додав, що росіяни вже переробили фугасну авіаційну бомбу під керовану, тобто збільшили їй радіус застосунку, щоб не входити в зону ураження.