Прем'єр Індії: Лідери G20 досягли консенсусу щодо спільної декларації

Лідери "Великої двадцятки" на саміті в Нью-Делі досягли консенсусу щодо спільної декларації. Її зміст поки не розкривають, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Guardian.

Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. За його словами, G20 ухвалила консенсусну декларацію щодо питань, з якими стикається блок, зокрема, щодо питання війни в Україні.

"Завдяки наполегливій роботі всіх команд ми досягли консенсусу щодо декларації саміту лідерів G20. Я оголошую про прийняття цієї декларації" , - сказав Моді.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що між країнами G20 виникли розбіжності щодо спільного комюніке, зокрема західні країни вимагали засудити агресію Росії проти України, але Москва блокувала це.

Сьогодні зранку Bloomberg повідомив, що дипломати G20 домовилися про формулювання щодо війни в Україні. Це дало шанс лідерами все ж ухвалити спільну декларацію.

Саміт G20 в Індії

Сьогодні в Індії стартує саміт двадцяти найбільших економік світу. Метою зустрічі лідерів стане обговорення важливих тем, зокрема економічних. Ця зустріч пройде без України, проте ній присутні представники Росії.

Однією з головних подій саміту стало приєднання Африканського Союзу до найбільших економік світу.